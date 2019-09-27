Ünlü deprem tahmincisinden İstanbul depremi yorumu
Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, İstanbul Silivri'de meydana gelen depremi yorumladı.
Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, tahminlerini yayınladığı internet sitesinde yeni bir uyarıda bulundu.
5.8'lik depremin bölgede 6 ila 7 büyüklüğünde bir depremin habercisi olabileceği konusunda uyarıda bulunan Hoogerbeets, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'nın da olası büyük bir sarsıntı için hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.