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  3. 27 Eylül 2019 10:30

Ünlü deprem tahmincisinden İstanbul depremi yorumu

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, İstanbul Silivri'de meydana gelen depremi yorumladı.

Ünlü deprem tahmincisinden İstanbul depremi yorumu

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, tahminlerini yayınladığı internet sitesinde yeni bir uyarıda bulundu.

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Ünlü deprem tahmincisinden İstanbul depremi yorumu

Hoogerbeets 5.8 büyüklüğündeki depremin İstanbul için öncü deprem olabileceğini söyledi.

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Ünlü deprem tahmincisinden İstanbul depremi yorumu

5.8'lik depremin bölgede 6 ila 7 büyüklüğünde bir depremin habercisi olabileceği konusunda uyarıda bulunan Hoogerbeets, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'nın da olası büyük bir sarsıntı için hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

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Ünlü deprem tahmincisinden İstanbul depremi yorumu

Hoogerbeets, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan çevresinde büyük şiddette depremlerin çok sık görülmediğini fakat 5.8'lik depremin bu bölgede ciddi stres yarattığını ifade etti.

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