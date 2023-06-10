Ünlü ekonomist dolar kurunun rekor üstüne rekor kırmasıyla doğan tehlikeyi açıkladı
Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki "rekor" şovu devam ederken ünlü ekonomist Mustafa Sönmez, Dolar kurunda seçim sonrasında hızlanan yükseliş sonrasında kritik uyarılarda bulundu.
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve gelmesinin ardından "Rasyonel zemine dönmek dışında seçenek kalmamıştır" ifadesiyle geleneksel politikalara dönüş mesajı vermesi piyasalarda belirsizliğe yol açtı.
Şimşek'in açıklaması sonrası dolar/TL kurunu baskılamak için kamu bankaları aracılığıyla piyasaya müdahale edilirken, Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından yükselişe geçen dolar kurunda rekor serisi sürdü.
Dolar/TL dün 23,50 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu bir kez daha kırdı. Dolar kuru, seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesindeydi. Ons altın ve dolar/TL’de aynı dönemde yaşanan yükselişler, gram altının 1.484 TL seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırmasını sağladı.
Kısa vadeli borç 772 milyar lira arttı
Kurdaki yükseliş ücretlerin erimesine ve enflasyonist baskıların artmasına neden olurken borçların da maliyeti katlanıyor. Bir yıl içerisinde ödenmesi gereken kısa vadeli dış borcun TL karşılığı 14 Mayıs seçimlerinden bu yana 772 milyar lira yükseldi.