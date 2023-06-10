Ünlü ekonomist dolar kurunun rekor üstüne rekor kırmasıyla doğan tehlikeyi açıkladı

Dolar/TL dün 23,50 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu bir kez daha kırdı. Dolar kuru, seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesindeydi. Ons altın ve dolar/TL’de aynı dönemde yaşanan yükselişler, gram altının 1.484 TL seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırmasını sağladı.