Uraz Kaygılaroğlu 64 kiloyu nasıl verdiğini tek tek anlattı

Kahvaltıdan önce 1 bardak ılık su ile 1 bardak normal sıcaklıkta su tüketilmesi yönünde tavsiye veren ünlü oyuncu, günün ilk öğününde 2 dilim beyaz peynir ya da 1 yumurta yemelerini önerdi. Ayrıca 1 dilim peynir, bol çiğ sebze ve 2 ince dilim ekmek tüketilebileceğini söyleyen Kaygılaroğlu, kuşlukta ise 1 porsiyon taze meyve tüketilmesi gerektiğini vurguladı.