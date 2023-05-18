Uraz Kaygılaroğlu 64 kiloyu nasıl verdiğini tek tek anlattı
Daha önce 140 kiloya kadar çıkan Uraz Kaygılaroğlu ameliyatsız olarak 64 kiloyu nasıl verdiğini, nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.
Yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu 140 kilodan 76 kiloya kadar düştü. Ameliyatsız bir şekilde zayıflamanın formülünü veren Kaygılaroğlu nasıl zayıfladığını tek tek anlattı.
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İşte Uraz Kaygılaroğlu'nu 140 kilodan 76 kiloya düşüren o diyet:
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Kahvaltıdan önce 1 bardak ılık su ile 1 bardak normal sıcaklıkta su tüketilmesi yönünde tavsiye veren ünlü oyuncu, günün ilk öğününde 2 dilim beyaz peynir ya da 1 yumurta yemelerini önerdi. Ayrıca 1 dilim peynir, bol çiğ sebze ve 2 ince dilim ekmek tüketilebileceğini söyleyen Kaygılaroğlu, kuşlukta ise 1 porsiyon taze meyve tüketilmesi gerektiğini vurguladı.
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Öğlen 2 ya da 3 köfte veya aynı miktarda et tüketilmesini tavsiye eden Kaygılaroğlu, 1 dilim ince ekmek ve salata tüketimine de dikkat çekti.
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