Ustası bile tarifini bilmiyor! İşte ünlülerin müdavimi olduğu tatlı

Çok az bir kesimde biri diyor ki bu tavuk göğsü, biri diyor ki bu sahlep, sahlepi bir şey yapmışsınız. Bir başkası da muhallebi. Herkesin farklı fikri oluyor. Ama lezzet farklı bir lezzet olduğu için müşterilerimiz de bunun farkına varabiliyor. Karışımını soranlara sütü söylüyoruz, tarçını söylüyoruz, şekeri söylüyoruz sonrasını unuttuğumuzu söylüyoruz. Eskiden günde 1 kez yapıyorduk, şimdi günde 3 kere yapıyoruz” dedi.