Uydu görüntüleri ortaya çıkardı; sınıra asker yığdılar
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim sonrası bölgede hareketli saatler yaşanıyor. ABD ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nın olası bir saldırısına karşı sınıra asker yığdı.
YÜDÜ ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar ve diğer uydu görüntü sağlayıcıları, son birkaç ay içinde Ukrayna sınırının 250 km civarındaki mevcut Rus askeri eğitim alanlarının ve garnizonlarının genişletildiğini fark ettiklerini açıkladı.
Bununla birlikte, Rus kuvvetleri son iki hafta içinde Belarus’a girdi. Rusya ve Belarus savunma bakanlıkları, konuşlandırmaların bu ay yapılacak büyük bir eğitim tatbikatının hazırlığı olduğunu öne sürdü.
Ancak Maxar, son uydu görüntülerinin Rusya'nın faaliyetinin yeni bir aşamasını gösterdiğini belirterek, "Daha önceleri, çoğu durumda, konuşlanmaların yakınında birkaç asker yeni konutlar yapıldığı gözlemleniyordu. Bu da bazı birimlerin önceden konuşlandırılmış veya ileri konuşlandırılmış olabileceğini düşündürmüştü.
Ancak, bu durum değişmeye başladı. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Belarus'ta birkaç önemli askeri konuşlandırma gözlemlendi. Ayrıca, Belarus, Kırım ve Batı Rusya'daki hemen hemen her konuşlandırma noktasında personel için birlik çadırları/sığınakları görüldü, bu da birliklerin büyüdüğünü ve genel hazırlık seviyelerini artırdığını gösteriyor” açıklamasını yaptı.