Uyurken gördüğü kabus uyandığında gerçek oldu

Tarla sahibi Fatih Şık, obruk oluşumu öncesinde yaşadıklarını anlatarak, “Gece hayvanlara depoya su doldurdum. Su bulanık geldi. Acaba buradan mı başka yerden mi diye içime korku girdi. Kendi yerimde olacağı hiç aklıma gelmedi. Muhakkak yeraltında oynama, deprem mi oluyor diye aklıma geldi. Depodaki bulanıklıktan sonra kuyuyu durdurdum. Yattık ama rüyamızda hep böyle deprem gibi, göçük gibi şeylerle uğraştım. Karapınar’a gittim. Çobanım telefon açtı, ‘Obruk oluştu. Tam elimi yıkarken ses oldu, gürledi’ dedi. Koşarak gitmiş, vardığında da hala göçüyormuş. Ondan sonra bana bana haber gönderdi. Videosunu çekti gönderdi. Öylece haberim oldu” dedi.