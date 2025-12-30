Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü şarkıcı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli’nin firari olduğu ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında, 28 Aralık’ta İstanbul genelinde eğlence mekanları ve otellerin olduğu toplam 34 işletmeye eş zamanlı operasyon düzenlendi.