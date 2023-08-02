''Vahşet'' demek bile az! Hepsini eze eze öldürdü
Trabzon'da bir kişi sokaktaki çöp konteynerinin yanına götürdüğü 2 yavru kediyi, ayağıyla eze eze katletti. Korkunç anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Trabzon'da, Ö.Ü.’nün sokakta çöp konteynerinin yanına götürdüğü 2 yavru kediyi, ayağıyla ezerek öldürdüğü anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler tepki çekerken, DHA muhabirinin röportaj yaptığı sırada olay yerine gelen, hayvanseverlerin tepkisi üzerine kaçan Ö.Ü., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Zihinsel engelli olduğu belirtilen şüphelinin daha önce de mahallelerden bakım bahanesiyle yavru kedileri topladığı tespit edildi.
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DHA'nın haberine göre Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde önceki gün saat 22.30 sıralarında Ö.Ü., sokakta çöp konteynerinin yanına getirdiği 2 yavru kediyi ayağıyla ezerek öldürdü. O anlar çevredeki bir çocuk tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Çocuğun olayı anlattığı ailesinin ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri geldi. Ekipler, ölü kedileri incelenmek üzere bölgeden aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini çekti.
Veterinerce yapılan nekropsi raporunda, yavru kedilerin ezilme sonucu kafatası, kemik ve iç organlarının parçalandığı ve hayvanların vahşice öldürüldüğü belirtildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunurken, polis de soruşturma başlattı. Bir gün sonra Ö.Ü., DHA muhabiri olay yerinde röportaj yaparken sokağa geldi. Hayvanseverlerin tepki gösterdiği Ö.Ü., kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, zihinsel engelli olduğu öne sürülen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.