  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 06 Temmuz 2020 11:39

Vaka sayısının arttığı kentte korkutan görüntüler

Son günlerde koronavirüs vakalarının arttığı illerden biri olan Bursa'da sahiller tıklım tıklım doldu. Vatandaşların maske ve mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Vaka sayısının arttığı kentte korkutan görüntüler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüs artışı gösteren illeri her akşam açıklayıp ikazlarını sürdürürken, Bursa’da polis ve bekçilerin tedbirlerine rağmen sahillerdeki vurdumduymazlık sürüyor. Dün gece Mudanya ilçesi sahilinde sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan vatandaşlar, sokak ortasında müzik eşliğinde göbek atarak mesafe ve maskeyi hiçe saydılar.

1/ 4
Vaka sayısının arttığı kentte korkutan görüntüler

Türkiye ve dünya genelinde (covid-19) sebebiyle kafeler, kıraathaneler ve sokağa çıkmak bir süre önce yasaklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde normalleşme süreci ile birlikte sosyal mesafe maske kuralına ve sokağa çıkma yasağına uyulması açıklandı.

2/ 4
Vaka sayısının arttığı kentte korkutan görüntüler

Bursa’da yasak bittikten sonra sokağa çıkan vatandaşlar ne sosyal mesafeye uydular, ne de maske kullandılar.

3/ 4
Vaka sayısının arttığı kentte korkutan görüntüler

Kurallara ve ikazlara riayet etmeyen vatandaşlar sokak ortasında müzik eşliğinde roman havası oynayarak, kafelerde ve kıraathanelerde sosyal mesafe ile maske kuralına uymadan saatlerce vakit geçirdi.

4/ 4
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM