Vaka sayısının arttığı kentte korkutan görüntüler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüs artışı gösteren illeri her akşam açıklayıp ikazlarını sürdürürken, Bursa’da polis ve bekçilerin tedbirlerine rağmen sahillerdeki vurdumduymazlık sürüyor. Dün gece Mudanya ilçesi sahilinde sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan vatandaşlar, sokak ortasında müzik eşliğinde göbek atarak mesafe ve maskeyi hiçe saydılar.

