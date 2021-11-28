Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi
Van'ın Gevaş ilçesinde Van Gölü sahilinde nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi.
İlk olarak çoban köpekleri tarafından fark edilen vaşağı gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Başak, "İnköy’de dağda koyunları otlatırken ilk olarak sürü köpekleri fark etti.
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Ben görünce kedi sandım fakat dikkatli bakınca kedi olmadığını fark ettim. Hemen cep telefonuyla çekmeye çalıştım.
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Bu sırada da köpeklerin vaşağa saldırmalarını, ona zarar vermesini engelledim.
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Bölgede daha önce görmediğim için büyük şaşkınlık yaşadım. Daha sonra kayalıklara tırmanan vaşak gözden kayboldu" diye konuştu.
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