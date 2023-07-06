Van'da taksiciler kontak kapattı

"Belediye'de ruhsat ve kartlarımızı almaya giderken, ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Kartlar için yine sağlık kurulu raporu istenilmektedir. Bizler sürücü belgesi alırken zaten sağlık raporu alıyoruz. SRC ve piskoteknik alırken sınavlara girip, doktor gözetiminden geçiyoruz. Şimdi bu belgelerin tekrar istenmesini kabul etmiyoruz. Sadece iki dakika süren taksimetre ayarı ve mühür için bizden alınan fahiş ücretleri kabul etmiyoruz. Her geçen gün hayat pahalılığı karşısında bize verilen ücretler sürekli yerinde saymakta veya çok az bir miktarda arttırılmakta. Bize verilen son zammı da kabul etmediğimizi beyan ediyoruz.