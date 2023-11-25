Van'dan bir garip haber... Evinin önüne kendi mezarını yaptırdı

İsmi ve doğum tarihi yazılı, ölüm tarihinin ise boş bırakıldığı mezarını bir ay önce yaşamını yitiren oğlu Mehmet Akbulut'un (35) vasiyeti üzerine yaptırdığını belirten Akbulut, "Oğlum ölmeden önce bana, mezarımı hazırlamamı istemişti. Ben de onun vasiyetini yerine getirdim. Kravata olan tutkum nedeniyle de mezar taşımın her iki tarafına kravat resminin bulunmasını istedim" dedi.