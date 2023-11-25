Van'dan bir garip haber... Evinin önüne kendi mezarını yaptırdı
Van'da kravata olan düşkünlüğüyle bilinen bu nedeniyle evinin bir bölümünü kravat koleksiyonuna çeviren Bedir Akbulut (71), ölmeden önce kendi mezarını yaptırdı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde kravata olan düşkünlüğüyle bilinen bu nedeniyle evinin bir bölümünü kravat koleksiyonuna çeviren Bedir Akbulut (71), ölmeden önce kendi mezarını yaptırdı.
İsmi ve doğum tarihi yazılı, ölüm tarihinin ise boş bırakıldığı mezarını bir ay önce yaşamını yitiren oğlu Mehmet Akbulut'un (35) vasiyeti üzerine yaptırdığını belirten Akbulut, "Oğlum ölmeden önce bana, mezarımı hazırlamamı istemişti. Ben de onun vasiyetini yerine getirdim. Kravata olan tutkum nedeniyle de mezar taşımın her iki tarafına kravat resminin bulunmasını istedim" dedi.
Gürpınar ilçesine 15 kilometre mesafedeki Yolaşan Mahallesi'ne bağlı adının verildiği ‘Bedir Bey’ mezrasında oturan ve 7 yaşından bu yana boynundan kravatını hiç eksik etmeyen 4 çocuk babası Bedir Akbulut, 64 yılda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, eski Başbakan Binali Yıldırım ve valilerin, bürokratların, siyasetçilerin ve yakınlarının hediyeleriyle biriktirdiği 2 bin kravata gözü gibi bakıyor.
Günlük işlerini yaparken, hayvanlarıyla ilgilenirken bile takım elbise ve kravatını çıkarmayan Akbulut, 1 ay önce ALS hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden çocuklarından en büyüğü Mehmet’in vasiyeti üzerine evinin önünde kendi mezarını hazırlattı. Akbulut'un isminin ve doğum tarihi yazılı mezar taşının her iki tarafında ise kravat resmi yer alıyor.