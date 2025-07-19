Vatandaşların inançlarını, umutlarını ve paralarını çalan üfürükçüler yakalandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, büyü yapımında ve çözümünde kullanıldığı tespit edilen 25 kitap, büyü yapımı, büyü bozma notları ile mağdur isimleri ve mağdurlardan alınan paraların yazılı olduğu 8 ajanda, 257 muska, kurusıkı tabanca, 2 bilgisayar, 12 cep telefonu, 10 çeşitli dijital materyal, 6 bin 240 dolar, 1965 euro ile 209 bin 250 lira, 267 dekont ele geçirildi.