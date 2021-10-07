Yağışlar Karadeniz'i yine vurdu; yollar çöktü, elektrik direkleri devrildi

Şiddetli yağış Ayancık Çayı’nın debisini yükseltti. Su seviyesi şehir merkezinde yapılan geçici menfez köprünün yarıdan yukarısını geçti. Oluşan görüntü Ayancıklıları korkuttu. Sel psikolojisini atlatamayan vatandaşlar çeşitli tedbirler aldı. Arabalarını yüksek yerlere kaçıranlar ve iş yerinin önlerine beton dökenler oldu.