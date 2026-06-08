Yalova'da inanılmaz olay! Husumetlilerine benzettiği 2 kişiyi bıçakladı; ortalık fena karıştı!
Yalova'da bir kişi, husumetlisine benzettiği 2 kişiyi sokak ortasında bıçakladı. Kavgayı ayırmak isterken saldırganın küfürlerine maruz kalan 3 vatandaş ise kasaptan aldıkları satır ve bıçaklarla şahsı evine kadar kovaladı
Yalova'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahsın, evinin önünde bekleyen iki kişiyi husumetlilerine benzeterek bıçaklamasıyla başlayan olay, araya girmek isteyenlerin kasap bıçaklarıyla saldırganı evine kadar kovaladığı bir kaosa dönüştü.
Olay dün öğleden sonra Süleymanbey Mahallesi'nde yaşandı. Evinin penceresinden sokağı izleyen K.E.Ç. (45), dışarıda bekleyen H.C. ve E.T. isimli şahısları aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan kişilere benzetti. Bir anda öfkeyle aşağı inen K.E.Ç., hiçbir şeyden habersiz olan şahıslarla önce sözlü tartışmaya girdi, ardından yanındaki bıçakla iki vatandaşı yaraladı.
Kavgayı Ayırmak İstediler, Kasaptan Satır Alıp Saldırdılar
Kanlı saldırı anında yoldan geçen O.Y., E.Ç. ve M.Ç. isimli üç vatandaş, durumu fark ederek kavgayı ayırmak üzere araya girdi. Ancak kontrolünü tamamen kaybeden K.E.Ç., bu kez de iyi niyetle araya giren gruba ağır hakaretler ve küfürler savurarak saldırmaya çalıştı. Aldıkları tepki karşısında sinirlenen 3 kişi, hemen yakında bulunan bir kasap dükkanına girerek ellerine geçirdikleri satır ve bıçaklarla K.E.Ç.'nin peşine düştü.
Korkarak evine kaçan K.E.Ç., pencereye çıkarak gruba küfretmeye devam edince, öfkeli üçlü ellerindeki kesici aletleri şahsın evine doğru fırlattı. Bıçaklardan birinin evin duvarına saplandığı o korku dolu anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.