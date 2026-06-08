Yalova'da inanılmaz olay! Husumetlilerine benzettiği 2 kişiyi bıçakladı; ortalık fena karıştı!

Kavgayı Ayırmak İstediler, Kasaptan Satır Alıp Saldırdılar

Kanlı saldırı anında yoldan geçen O.Y., E.Ç. ve M.Ç. isimli üç vatandaş, durumu fark ederek kavgayı ayırmak üzere araya girdi. Ancak kontrolünü tamamen kaybeden K.E.Ç., bu kez de iyi niyetle araya giren gruba ağır hakaretler ve küfürler savurarak saldırmaya çalıştı. Aldıkları tepki karşısında sinirlenen 3 kişi, hemen yakında bulunan bir kasap dükkanına girerek ellerine geçirdikleri satır ve bıçaklarla K.E.Ç.'nin peşine düştü.