Yapay zekalı firari polisten kaçamadı! 19 yıl hapis cezası olan hükümlüye film gibi operasyon
İstanbul'da polisin hafızası ve bir kadının elindeki dövme, 19 yıl cezası olan "yapay zeka firarisini" ele verdi! Yüzünü akrabasının yüzü ile yapay zekada birleştirip yeni kimlik çıkaran ve bu yöntemle yıllarca saklanan 19 yıl hapis cezası olduğu belirlenen hükümlü Güven Timleri tarafından nefes kesen bir takiple yakalandı. Yapay
İstanbul Şişli’de, 13 Şubat Cuma günü gerçekleşen bir rutin uygulama, teknolojik bir sahtekarlığı gün yüzüne çıkardı. Eşiyle yürürken şüphe üzerine durdurulan M.A., polislere A.K. (18) adına düzenlenmiş bir kimlik verdi..
Kimlik ilk bakışta resmi veri tabanlarıyla uyumlu görünse de, Güven Timleri'ndeki bir memurun 1,5 yıl önceki sorgu hafızası her şeyi değiştirdi.
Memurlardan biri, şüpheliyi daha önce Galata'da sorguladığını ve isminin farklı olduğunu gördü. Bu sırada şüphelinin yanındaki eşinin elindeki dövmede kimliktekinden farklı bir isim yazdığını fark eden polisler, durumu sorgulayınca zanlı kaçmaya başladı.
Yaklaşık 1 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin, gerçek isminin M.A. olduğu ve hırsızlık suçundan 19 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.