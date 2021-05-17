Yardım fonundan 100 bin dolar çalan uyanık fenomen böyle yakalandı
Amerika Massachusetts'da yaşayan ve başkasının kimliğini kullanarak yardım fonundan 100 bin dolar çalan fenomen isim yakayı ele verdi.
Savcılık, Miller'in Massachusetts Motorlu Taşıt Sicil dairesinde kayıtlı olan bir bir kişinin kişisel bilgilerini ele geçirdiği ve bu bilgiler ile önce bir banka hesabı açtığını, daha sonra yardım fonuna başvuru yaptığını tespit etti.
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Savcılık miller'ın hesabına yatan para ile özel uçakla Florida'dan California'ya seyahat ettiğini ve lüks otellerde kaldığını belirtti.
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Miller, yakalanmamak için sahte bir kimlik çıkardı. Kimliğin üzerine kendi fotoğrafını ve bilgilerini elde ettiği kişinin bilgelerini kimliğin üzerine yazarak havaalanı ve otellere giriş yapabildi.
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Sürekli lüks tatil yerlerinde lüks arabalar ile paylaşımlar yapan Miller, suçlu bulunması durumunda 20 yıl hapis ve 250 bin dolar para cezası alacak.
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