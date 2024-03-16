Yarım otomobille, kaputta köpekle seyahat kamerada

Antalya'nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde bir araç, hem yol aldığı trafiği tehlikeye düşürdü hem de görenleri tedirgin edip şaşırttı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, plakası, aynaları ve camları olmayan araçla kilometrelerce ilerledi.