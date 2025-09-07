Yasal sınırdan 6 kat fazla alkole kaza yapıp gözaltına alınan sürücünün tepkisi olay oldu
Aksaray'da yasal sınırın neredeyse 6 katı alkol alıp direksiyon başına geçen sürücü, refüje çıkıp kaza yaptıktan sonra gözaltına alınıp polis aracının arkasındaki kafese bindirilmek istenirken polis memurlarına, "Hayvan mıyım ben?" diye tepki gösterdi.
Olay Çerdiğin Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen S.T. (37) otomobiliyle trafiğe çıktı.
Cumhuriyet Bulvarına girdiğinde alkolünde etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden S.T. orta refüje çıktı.
Araç orta refüjde asılı kalırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzenine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kazaya müdahale ederken, aracıyla çıkıp gitmek isteyen sürücüyü aracına bindirerek muhafaza etti.
Burada alkol metre ile alkol kontrolü yapılan sürücü 2.83 promil alkollü çıkarken, araçtan inen sürücü çevrede kendisini izleyen vatandaşlara laf atıp tartışmaya başladı.