Yaşayan Nostradamus Athos Salome 2024 yılı kehanetini açıkladı
Koronavirüs salgınını önceden tahmin ederek tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekmeyi başaran ve yaşayan Nostradamus olarak ün yapan Brezilyalı kahin Athos Salome'nin 2024 kehaneti ortaya çıktı.
Yaşayan Nostradamus olarak bilinen Brezilyalı kahin Salome, Brezilya'nın Nostradamus'u olarak tanınıyor. Son dönemde tutturduğu kehanetleri ile gündemden düşmeyen ünlü kahin, bir süre önce dile getirdiği tahminler ile yeniden gündem oldu.
Yeni tip koronavirüs salgını, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü gibi 21'inci yüzyıla damga vuran olayları bilen 36 yaşındaki kahin; ABD'nin 2024 ya da 2026 yılında bir saldırıyla sarsılacağını ve işgal tehlikesi altına gireceğini iddia etti.
Daha önce İngiliz tabloid gazete Daily Star'a konuşan Salome sosyal medyada yeniden gündem oldu. İşte Salome'nin 2024 yılı kehaneti:
"Bir çift büyük lider ABD'yi cehenneme çevirmek için birleşecek. "Bu tür şeylerin yaşanmasını önlemek için zamanımız var."