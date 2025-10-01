  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yatılı okulda 67 öğrenci hastanelik oldu

Yatılı okulda 67 öğrenci hastanelik oldu

Mardin'de yatılı okuluda kahvaltı yaptıktan sonra rahatsızlanan 67 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA
Yatılı okulda 67 öğrenci hastanelik oldu - Resim: 1

Yeşilli Yatılı Bölge Ortaokulu’nun pansiyonda kalan bazı öğrencilerde, kahvaltı sonrası karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı. 

1 / 5
Yatılı okulda 67 öğrenci hastanelik oldu - Resim: 2

Okul idaresinin ihbarıyla, okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

2 / 5
Yatılı okulda 67 öğrenci hastanelik oldu - Resim: 3

67 öğrenci, ambulanslarla Ömerli Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

3 / 5
Yatılı okulda 67 öğrenci hastanelik oldu - Resim: 4

Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

4 / 5