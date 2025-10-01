Yatılı okulda 67 öğrenci hastanelik oldu
Mardin'de yatılı okuluda kahvaltı yaptıktan sonra rahatsızlanan 67 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Yeşilli Yatılı Bölge Ortaokulu’nun pansiyonda kalan bazı öğrencilerde, kahvaltı sonrası karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı.
Okul idaresinin ihbarıyla, okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
67 öğrenci, ambulanslarla Ömerli Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
