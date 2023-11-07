Yaz geri geldi: Kasım ayında deniz keyfi!
Muğla'nın turizm cenneti Bodrum ilçesinde, kasım ayında güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi.
Türkiye'nin en ünlü turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece oldu.
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Yerli ve yabancı turistler; kasım ayında başta Kumbahçe olmak üzere Bitez ve Ortakent sahilinde denize girdi.
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Plajdakilerden bazıları güneşlenirken, bazıları da kitap okudu. Denize giren çocuklar ise eğlenceli vakit geçirdi.
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Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Bodrum'da 9 Kasım Perşembe gününden itibaren hava sıcaklığının azalacağı ve sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
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