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Yaz geri geldi: Kasım ayında deniz keyfi!

Muğla'nın turizm cenneti Bodrum ilçesinde, kasım ayında güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi.

Yaz geri geldi: Kasım ayında deniz keyfi! - Resim: 1

Türkiye'nin en ünlü turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece oldu. 

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Yaz geri geldi: Kasım ayında deniz keyfi! - Resim: 2

Yerli ve yabancı turistler; kasım ayında başta Kumbahçe olmak üzere Bitez ve Ortakent sahilinde denize girdi. 

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Yaz geri geldi: Kasım ayında deniz keyfi! - Resim: 3

Plajdakilerden bazıları güneşlenirken, bazıları da kitap okudu. Denize giren çocuklar ise eğlenceli vakit geçirdi. 

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Yaz geri geldi: Kasım ayında deniz keyfi! - Resim: 4

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Bodrum'da 9 Kasım Perşembe gününden itibaren hava sıcaklığının azalacağı ve sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. 

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