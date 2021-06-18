Yaz günü kış geldi: Önce hava karardı, sonra adeta gök delindi!

BEYOĞLU'NDA CADDDELER SULAR ALTINDA KALDI

Aniden bastıran sağanak yağış sonrası Beyoğlu Hasköy Kumburhane Caddesi tamamen sular altında kaldı. Suların kapladığı caddede araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.



Etkili olan yağışla Beraber Kağıthane’de de birçok cadde sular atında kaldı. Rögar kapaklarından sular taşarken yolları kaplayan sularda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.