Yaz günü kış geldi: Önce hava karardı, sonra adeta gök delindi!
Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı İstanbul'un üstünü kara bulutlar sardı. Kısa bir süre sonra sağanak yağış etkili oldu.
İstanbul'un üstünü siyah yağmur bulutları sardı. Kentin batı ilçelerinde başlayan yağmur merkeze doğru ilerliyor.
SULTANGAZİ'DE ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir sokak suyla doldu.
Sokakta park halindeki araçlar su altında kaldı. Bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
BEYOĞLU'NDA CADDDELER SULAR ALTINDA KALDI
Aniden bastıran sağanak yağış sonrası Beyoğlu Hasköy Kumburhane Caddesi tamamen sular altında kaldı. Suların kapladığı caddede araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Etkili olan yağışla Beraber Kağıthane’de de birçok cadde sular atında kaldı. Rögar kapaklarından sular taşarken yolları kaplayan sularda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.