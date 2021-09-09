Yediemin otoparkındaki araçları satıp borcunu ödedi

ARAÇLARI TIR'LARA YÜKLEYİP SATMAYA GÖTÜRMÜŞ

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında yediemin otoparkı işletmesinin 2 kez el değiştirdiği ve son işletmecinin ise piyasaya olan borçlarını ödeyebilmek için araçları sahiplerinden habersiz bir şekilde TIR'lara yükleyip götürerek sattığı ortaya çıktı.