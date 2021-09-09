Yediemin otoparkındaki araçları satıp borcunu ödedi
Denizli'de icra veya aracın eksik evrakları nedeniyle yediemin otoparkına çekilen yaklaşık 50 araç ortadan kayboldu. Borçlarını ödeyip yediemin otoparkına gelen mal sahipleri neye uğradığını şaşırdı.
Denizli'nin Çardak ilçesinde icralık olan veya evrak eksikliği nedeniyle trafiğe çıkamayan araçlar, polis karakolu bitişiğindeki yediemin otoparkına çekildi. Geçen sürede borçlarını ödeyerek eksikliklerini gideren mal sahipleri, araçlarını geri alabilmek için yediemine geldiklerinde akıllara durgunluk veren olay ortaya çıktı.
Kapısına kilit vurulan yedieminde muhatap bulamayan araç sahipleri, bitişikteki polis karakoluna müracaat etti.
MAĞDURLARIN İFADELERİ ALINDI
Otoparkta olması gereken araçların çalınmış olabileceğini söyleyen polisler, mağdurların ifadesine başvurdu.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
Cumhuriyet savcılığına giderek suç duyurusunda bulunan mağdurlar, gerçekleri öğrendiklerinde şoke oldu.
ARAÇLARI TIR'LARA YÜKLEYİP SATMAYA GÖTÜRMÜŞ
Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında yediemin otoparkı işletmesinin 2 kez el değiştirdiği ve son işletmecinin ise piyasaya olan borçlarını ödeyebilmek için araçları sahiplerinden habersiz bir şekilde TIR'lara yükleyip götürerek sattığı ortaya çıktı.