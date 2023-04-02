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  4. Yelken yarışında korkunç kaza, 1 tekne battı, 7 tekne hasar aldı

Yelken yarışında korkunç kaza, 1 tekne battı, 7 tekne hasar aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan yelken yarışlarında yaşanan çarpışma sonucu 1 tekne batarken 7 tekne hasar aldı. Denize düşen yarışçılar ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Yelken yarışında korkunç kaza, 1 tekne battı, 7 tekne hasar aldı - Resim: 1

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü Kış Trofesi 5. Ayak Yarışları Bodrum açıklarında yapıldı. Kuvvetli rüzgara rağmen yapılan yarışta, sporcular zor anlar yaşadı. 

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Yelken yarışında korkunç kaza, 1 tekne battı, 7 tekne hasar aldı - Resim: 2

Yarışta başka bir tekneyle çarpışan Sky Marine teknesi ağır hasar aldı. Karaya çekilmeye çalışılan tekne, Bardakçı Koyu önlerinde battı. Yarışta 7 teknede hasar meydana geldi. Bazı sporcular denize düşerken, yüreklerin ağza geldiği yarışta şans eseri yaralanan olmadı. Batan tekne için havalar düzelince kurtarma çalışması başlatılacak.

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Yelken yarışında korkunç kaza, 1 tekne battı, 7 tekne hasar aldı - Resim: 3
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