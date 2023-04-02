Yelken yarışında korkunç kaza, 1 tekne battı, 7 tekne hasar aldı

Yarışta başka bir tekneyle çarpışan Sky Marine teknesi ağır hasar aldı. Karaya çekilmeye çalışılan tekne, Bardakçı Koyu önlerinde battı. Yarışta 7 teknede hasar meydana geldi. Bazı sporcular denize düşerken, yüreklerin ağza geldiği yarışta şans eseri yaralanan olmadı. Batan tekne için havalar düzelince kurtarma çalışması başlatılacak.