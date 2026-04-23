Yeni Zelandalı çavuştan Atatürk'e: ''Onun sevgisi evlatlarımızı bizim evladımız yaptı''

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümünde yapılacak anma programlarına katılmak için Çanakkale'ye gelen Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri'nde görevli Çavuş Ani Heta, Atatürk, 1934 yılında Avustralyalı ve Yeni Zelandalı annelere gönderdiği mesajındaki "Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır" sözlerine değinip, "Bu Atatürk'ün, halkının büyük bir lideri olduğunu gösteriyor. Buraya gelen diğer milletlere ve burada yatan tüm şehitlerimize duyduğu sevgiyi dile getiriyor" dedi.