Yeni Zelandalı çavuştan Atatürk'e: ''Onun sevgisi evlatlarımızı bizim evladımız yaptı''
Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümünde yapılacak anma programlarına katılmak için Çanakkale'ye gelen Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri'nde görevli Çavuş Ani Heta, Atatürk, 1934 yılında Avustralyalı ve Yeni Zelandalı annelere gönderdiği mesajındaki "Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır" sözlerine değinip, "Bu Atatürk'ün, halkının büyük bir lideri olduğunu gösteriyor. Buraya gelen diğer milletlere ve burada yatan tüm şehitlerimize duyduğu sevgiyi dile getiriyor" dedi.
Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 111'inci yıl tören hazırlıkları devam ediyor. Yarın Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek uluslararası tören ile şehitler ve yabancı ülke askerleri birlikte anılacak.
Aynı gün Fransız ve İngiliz anıtlarında da tören düzenlenecek. 25 Nisan sabahı şafak sökerken Anzak Koyu'nda yapılacak ayin ile Anzak askerleri anılacak. Avustralya Anıtı Lone Pine ve Conkbayırı’ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda da anma törenleri yapılacak.
Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri'nde görevli Çavuş Ani Heta, anma programlarına katılmak için Çanakkale'ye geldi. Şehitleri anmanın büyük bir onur olduğunu söyleyen Heta, Haka dansının, ülke ve savunma kuvveti olarak sevginin bir dışa vurumu olduğunu belirtti.