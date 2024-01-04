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Yer: Diyarbakır... Onlarca çocuğun gömülü olduğu toplu mezar bulundu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde eski bir taş ocağı olduğu değerlendirilen alanda yapılan kazı çalışmalarında, 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık gün yüzüne çıkarıldı.

Kaynak: AA
Yer: Diyarbakır... Onlarca çocuğun gömülü olduğu toplu mezar bulundu - Resim: 1

İnkaya Mahallesi'nde farklı alanlarda yapılan yüzey araştırmasında Bizans İmparatoru 1. Anastasius dönemine ait sikke bulunmasının ardından bölgede Diyarbakır Müze Müdürlüğünce 2021'de başlatılan kazılar, 15'i uzman, 35 kişilik bir ekiple sürüyor.

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Yer: Diyarbakır... Onlarca çocuğun gömülü olduğu toplu mezar bulundu - Resim: 2

Geçen yıl 1500 yıllık kilise kalıntısı bulunmasının ardından çalışmaların yürütüldüğü bölgede eski taş ocağı olarak değerlendirilen alanda kazı çalışması başlatıldı.

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Yer: Diyarbakır... Onlarca çocuğun gömülü olduğu toplu mezar bulundu - Resim: 3

Kazılarda çocuk mezarıyla karşılaşan ekipler, bu noktadaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Mezarlarda bulunan kemikler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne ait kazı evinde muhafaza altına alındı.

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Yer: Diyarbakır... Onlarca çocuğun gömülü olduğu toplu mezar bulundu - Resim: 4

Mezarların etrafında kireç taşından sanduka yapılmış
Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, AA muhabirine, 2018'de Devlet Su İşlerinin destekleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni doğrultusunda kırsal İnkaya Mahallesi'nde çalışmalara başladıklarını söyledi.

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