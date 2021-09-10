Yer fıstığı hasadı başladı: Fiyatlar yüzde 50 düştü

Türkiye’de 457 bin dekar alanda fıstık ekimi var. Bunun yüzde 60’ı Adana ilimizde yapılmakta. Rekolte bu sene fena değil. Geçen sene yer fıstığı fiyatları 11-13 lira arasındaydı. Bu sene girdi fiyatlarının 2 katına çıkmasına rağmen fiyatları yüksek bekliyorduk. Şu anda yer fıstığının fiyatları yerde sürünüyor” diye konuştu.