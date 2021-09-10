Yer fıstığı hasadı başladı: Fiyatlar yüzde 50 düştü
Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının yüzde 60'ının karşılandığı Adana'da hasat başladı. Kilogramı geçen yıla göre yüzde 50 düşüşle 6 ile 8 lira arasında satılan yer fıstığı için üreticiler destek istedi.
Türkiye genelinde 457 bin dekarda üretilen yer fıstığının 270 bin dekarı Adana’da yetiştiriliyor.
Dönüme ortalama 350 ile 500 kilogram verim alınan fıstıkta Adana, ülke ihtiyacının yüzde 60’ını tek başına karşılıyor.
Önce ağustos ayının sonunda Karataş ilçesinde kuma ekili alanda fıstık hasada başlarken, daha sonra ovaya doğru hasat sürüyor. Ancak kilogramı geçen yıla göre yüzde 50 düşüşle 6 ile 8 lira arasında satılan yer fıstığı için üreticiler destek istedi.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yer fıstığının kilogram başına maliyetinin 8 lira 45 kuruş olduğunu belirtti. Doğan, “Şu an yer fıstığının kilogram fiyatı 6-8 lira arasında değişmekte. Bu sene ekim alanında pek bir artış olmamasına rağmen fiyatlar düştü.
Türkiye’de 457 bin dekar alanda fıstık ekimi var. Bunun yüzde 60’ı Adana ilimizde yapılmakta. Rekolte bu sene fena değil. Geçen sene yer fıstığı fiyatları 11-13 lira arasındaydı. Bu sene girdi fiyatlarının 2 katına çıkmasına rağmen fiyatları yüksek bekliyorduk. Şu anda yer fıstığının fiyatları yerde sürünüyor” diye konuştu.