Yer: İstanbul... Binlerce sıfır otomobil limanda bekliyor
İstanbul'da bulunan Haydarpaşa Limanı'na gemilerle getirilen binlerce sıfır otomobil havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Fiyatları aşırı yükselen ikinci el otomobil fiyatları; ithal edilen sıfır araçların satışa sunulmasıyla birlikte düşmeye devam ediyor.
1 / 7
Sıfır araçlar üretildikleri ülkelerden gemilerle İstanbul Haydarpaşa ve diğer uygun limanlara getiriliyor. Burada marka ve modellerine göre park edilen araçlar, bir süre sonra satılacak galerilere gönderiliyor.
2 / 7
Binlerce aracın yer aldığı Haydarpaşa limanının havadan görüntülenmesi ilginç manzaralar oluşturdu.
3 / 7
Görüntülerde araçlardan bazılarının gemilerden indirilerek, park alanlarına dizilmeye devam edildiği görülüyor.
4 / 7