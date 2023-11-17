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Yer: İstanbul... Binlerce sıfır otomobil limanda bekliyor

İstanbul'da bulunan Haydarpaşa Limanı'na gemilerle getirilen binlerce sıfır otomobil havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
Yer: İstanbul... Binlerce sıfır otomobil limanda bekliyor - Resim: 1

Fiyatları aşırı yükselen ikinci el otomobil fiyatları; ithal edilen sıfır araçların satışa sunulmasıyla birlikte düşmeye devam ediyor. 

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Yer: İstanbul... Binlerce sıfır otomobil limanda bekliyor - Resim: 2

Sıfır araçlar üretildikleri ülkelerden gemilerle İstanbul Haydarpaşa ve diğer uygun limanlara getiriliyor. Burada marka ve modellerine göre park edilen araçlar, bir süre sonra satılacak galerilere gönderiliyor. 

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Yer: İstanbul... Binlerce sıfır otomobil limanda bekliyor - Resim: 3

Binlerce aracın yer aldığı Haydarpaşa limanının havadan görüntülenmesi ilginç manzaralar oluşturdu. 

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Yer: İstanbul... Binlerce sıfır otomobil limanda bekliyor - Resim: 4

Görüntülerde araçlardan bazılarının gemilerden indirilerek, park alanlarına dizilmeye devam edildiği görülüyor. 

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