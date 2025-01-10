Yer: İstanbul... Denize düşen adam ile vatandaş arasında ilginç diyalog

Olay, dün sabah saatlerinde Kadıköy Sahil'de yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen bir vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Denize düşen vatandaşı gören çevredekiler adamın yardımına koştu. Denize düşen adamın çırpınmadığını ve sakince suda durduğunu gören vatandaşlar ile denize düşen şahıs arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Denize düşen adam, sahildekilere yüzemediğini söyledi.