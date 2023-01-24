Yer: İstanbul... Fotoğraf geçen sene bugün çekildi!
İstanbul'da 24 Ocak 2022'de etkili olan kar yağışı, hayatı felç etmişti. Bu sene ise kente kar yağmadı. Vatandaşlar kuraklık nedeniyle tedirgin olduklarını belirtti.
Geçen yıl 24 Ocak’ta İstanbul beyaz örtüyle kaplanmış, yoğun kar yağışı şehrin birçok ilçesinde olumsuzlukların da yaşanmasına neden olmuştu. Kar yağışı etkisini gösterdiğinde yolda mahsur kalan vatandaşlar camilerde misafir edilmiş, birçoğu yolun ortasında bıraktığı aracının içinde uyumak zorunda kalmıştı. 1 yıl önce trafiğin durduğu, her yerde üstü karla kaplı araçların bulunduğu İstanbul'a bu yıl henüz beklenen kar yağmadı.
24 Ocak 2022’de eksi 3 derece ölçülen hava sıcaklığı ise bugün 11 derece. Geçen yıl şehri etkisi altına alan karın ardından, olumsuzlukların yaşandığı noktalarda 1 yıl aradan sonra durum olağan akışında seyretti. 2022’de, Mahmutbey’de araçların kontak kapattığı manzara, yerini trafiğe rağmen seyir halinde olan araçlara bıraktı. Geçen yıl Basın Ekspres yolunda kara saplanan araçlarını temizleyenler varken, bu yıl aynı yolda durabilen araç görülmedi.
İstanbul’da hava sıcaklığının beklentilerin üstünde seyretmesi kar yağışı beklentisini de azalttı ancak son günlerde yaşanan ani hava değişimleri İstanbul'a kar geliyor mu? sorusunu da beraberinde getirdi. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, Cuma günü itibariyle Trakya’nın kuzey kesimlerine, İç Anadolu Bölgesi’ne, Doğu Anadolu Bölgesi’ne kar ihtimalinin olduğunu ancak İstanbul’da kar yağışı için biraz daha beklenilmesi gerektiğini söyledi.
"AYNI ŞEYİ YAŞAMAKTAN KORKUYORUM"
Bağcılar’da yaşayan ve geçen sene yağan karda mağdur olan Erdal Çelik, "İSTOÇ’tan evime saat 06.00’da çıktım, saat gece 03.00’te anca gelebildim. Aracımı da getiremedim, aracım İSTOÇ’un orda kaldı. Sabah gittiğimde aracımın üstü komple kardı. Yollar kilitti. Aynı şeyi yaşamaktan korkuyorum. Daha önce ben hiç böyle bir şey yaşamamış, görmemiştim. Bundan önce de kar yağıyordu" dedi.
Arnavutköy’deki kar yağışına tanıklık eden Engin Şanlı da, "Arnavutköy 1 metre kar oldu. Buralar geçen sene komple kapalıydı. Bu sene yağmur bile yağmıyor. Herkes camide kaldı, biz kalanları petrole de aldık. Yine de karı dört gözle bekliyoruz inşallah yağar" diye konuştu.