Yer: İstanbul... Fotoğraf geçen sene bugün çekildi!

"AYNI ŞEYİ YAŞAMAKTAN KORKUYORUM"

Bağcılar’da yaşayan ve geçen sene yağan karda mağdur olan Erdal Çelik, "İSTOÇ’tan evime saat 06.00’da çıktım, saat gece 03.00’te anca gelebildim. Aracımı da getiremedim, aracım İSTOÇ’un orda kaldı. Sabah gittiğimde aracımın üstü komple kardı. Yollar kilitti. Aynı şeyi yaşamaktan korkuyorum. Daha önce ben hiç böyle bir şey yaşamamış, görmemiştim. Bundan önce de kar yağıyordu" dedi.

Arnavutköy’deki kar yağışına tanıklık eden Engin Şanlı da, "Arnavutköy 1 metre kar oldu. Buralar geçen sene komple kapalıydı. Bu sene yağmur bile yağmıyor. Herkes camide kaldı, biz kalanları petrole de aldık. Yine de karı dört gözle bekliyoruz inşallah yağar" diye konuştu.