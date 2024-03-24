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  4. Yerel seçime son bir hafta: İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı

Yerel seçime son bir hafta: İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek.

Kaynak: AA
Yerel seçime son bir hafta: İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı - Resim: 1

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıkladığı takvim işliyor.

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Yerel seçime son bir hafta: İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı - Resim: 2

Takvime göre, 21 Mart'ta başlayan propaganda serbestliği, 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de, aynı tarihte başlayan seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.

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Yerel seçime son bir hafta: İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı - Resim: 3

1 milyondan fazla genç ilk kez oy kullanacak

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.

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Yerel seçime son bir hafta: İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı - Resim: 4

Seçimde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılacak.

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