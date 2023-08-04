Yeşil altın hasadı başladı: Kilosu 95 lira!

‘‘Türkiye genelinde rekolte düşük fiyatlar yüksek’’

Antep fıstığı hasadında Türkiye’de 7. sırada olduğunu söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir,‘‘ İlimizde ‘Yeşil altın’ hasadı yani ‘boz’ fıstık hasadı başladı. 75 bin dekar alanda fıstık üretilirken 1 milyon 500 bin ağacın bulunduğu bir ildeyiz hasat yapılıyor rekolte düşük fiyatlar yüksek. Şuan fiyatlar 95 TL geçen yıla göre iyi ilk başladığında 45-50 TL den hasat başladı. Bu yıl ise ilk hasat 95 TL den başladı ve daha da yükselecek. Boz fıstığın baklavaya yolculuğu baklavadan da sofralara yolculuğu başladı bereketli hasatlar diliyorum’’ diyerek sözlerini tamamladı.



