Yıldız Teknik Üniversitesi'nde korkutan yangın
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 12.00 sıralarında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin İstanbul Davutpaşa'daki kampüsünde, öğrenci kulüplerinin ofis olarak kullandığı konteynerlerde yapılan çatı onarımı sırasında çıktı.
1 / 5
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
2 / 5
Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
3 / 5
Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenilen konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
4 / 5