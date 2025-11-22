  1. Anasayfa
  4. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde korkutan yangın

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde korkutan yangın

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: DHA
Yangın, saat 12.00 sıralarında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin İstanbul Davutpaşa'daki kampüsünde, öğrenci kulüplerinin ofis olarak kullandığı konteynerlerde yapılan çatı onarımı sırasında çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenilen konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

