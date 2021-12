Yıllar önceden bildiler! İşte Simpsonlar’ın geçmişten günümüze gerçekleşen kehanetleri

AT ETİ SKANDALI



1994 sezonunun beşinci bölümünde Sweet Seymour Skinner’ın Baadasssss Song’unda, Lunchlady Doris, Springfield İlköğretim öğrencileri için öğle yemeği hazırlarken görüntülendi. Yemekte at etinin kullandığı ortaya çıktı. Bölümün yayınlanmasından 9 yıl sonra 2013 yılında İngiltere’deki sığır ürünlerinde at DNA’sına rastlandı.