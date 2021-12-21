Yıllar önceden bildiler! İşte Simpsonlar’ın geçmişten günümüze gerçekleşen kehanetleri

Amerika Birleşik Devletleri’nde 17 Aralık 1989 yılında yayınlanmaya başlayan animasyon dizisi dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip. Son yıllarda özellikle koronavirüsü bilmesi, Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kaybetmesi gibi detayları önceden tahmin eden dizinin bölümleri bambaşka bir gözle takip ediliyor. Animasyon dizisi 32 yaşına girerken ABD merkezli Daily Star, teknolojik gelişmelerden virüs salgınına kadar Simpsons’ta yer alan kehanetleri derledi.