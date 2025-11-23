Yine zehirlenme vakası: Üç ilde 300'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı
Türkiye'de son günlerde yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarına yenileri eklendi. Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan açık cezaevinde akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 266 hükümlü hastaneye kaldırıldı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde ise erkek ve kız öğrenci yurtlarında akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 70 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Rize'de de bir kız öğrenci yurdunda 40 öğrenci yedikleri yemeğin ardından hastanelik oldu.
İlk olay, dün akşam saatlerinde Ferizli ilçesinde bulunan Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre; hükümlülere akşam yemeğinde hazır konserve balık verildi. Yemeğin ardından çok sayıda hükümlü mide bulantısı ve kusma şikayetiyle revire başvurdu.
Yemekten etkilendiği değerlendirilen açık cezaevinde bulunan 141 hükümlü, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Bu kişilerin 127'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 14 hükümlünün tetkiklerinin devam ettiği öğrenildi.
Aynı kampüs içinde bulunan 1 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 73, 2 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ise 52 hükümlüde de benzer şikayetler görüldü. Bu grubun da ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği belirtildi. Böylece toplam 266 hükümlü zehirlenme şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvurmuş oldu. Kampüs içinde kurulan sahra hastanesinde ise sağlık ekiplerinin tarama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
ADIYAMAN'DA 70 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HASTANEYE KALDIRILDI
Olay, Besni ilçesindeki Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız ve erkek öğrencilerinin kaldığı yurtlarda meydana geldi. Yurtlarda akşam yemeğinin 70 öğrenci, rahatsızlandı. Mide bulanması ve baş dönmesi şikayetleri görülen 70 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.