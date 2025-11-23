Yine zehirlenme vakası: Üç ilde 300'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

Aynı kampüs içinde bulunan 1 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 73, 2 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ise 52 hükümlüde de benzer şikayetler görüldü. Bu grubun da ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği belirtildi. Böylece toplam 266 hükümlü zehirlenme şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvurmuş oldu. Kampüs içinde kurulan sahra hastanesinde ise sağlık ekiplerinin tarama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.