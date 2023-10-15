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Yolcu otobüs devrildi; ölü ve yaralılar var

Sivas'în Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Yolcu otobüs devrildi; ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Kaza, saat 06.30 sıralarında Pınarbaşı-Gürün karayolu Yazyurdu mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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Yolcu otobüs devrildi; ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi. Otobüs, vinçle şarampolden çıkartılırken, araç altında bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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Yolcu otobüs devrildi; ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Sivas'ta 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Devlet Hastanesi'ne gidip, yaralıları ziyaret etti. İstanbul'dan Bingöl'e giden ve kazadan yaralı kurtulan Vedat Taş, "Otobüs baya hızlıydı. Viraja girdikten sonra yerler de ıslaktı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti ve dönerek takla attı. Biz de bu hale geldik" diye konuştu.

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Yolcu otobüs devrildi; ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Yaralılardan İhsan Kırtepe ise "Uyuyordum. Bir anda ses geldi. Arabanın süründüğünü gördüm. Kendini bir yere vurdu" dedi. Otobüs şoförü Selim Aytürk'ün ise kazadan ağır yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden 7 yolcunun ise kimlik tespit çalışması sürüyor. Öte yandan kazaya ilişkin Gürün Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.

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