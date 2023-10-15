Yolcu otobüs devrildi; ölü ve yaralılar var

Sivas'ta 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Devlet Hastanesi'ne gidip, yaralıları ziyaret etti. İstanbul'dan Bingöl'e giden ve kazadan yaralı kurtulan Vedat Taş, "Otobüs baya hızlıydı. Viraja girdikten sonra yerler de ıslaktı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti ve dönerek takla attı. Biz de bu hale geldik" diye konuştu.