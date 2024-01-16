Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Dikmenler Mardin Seyahat firmasına ait H.T. yönetimindeki yolcu otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi.