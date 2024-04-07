Yolcu otobüsü yol ortasında alev topuna döndü
İstanbul Ümraniye'de, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan yolcu otobüsü alev alev yandı.
Kaynak: DHA
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Yangın, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Dudullu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
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Yangını fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
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Bu sırada alevler yolcu otobüsünü sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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