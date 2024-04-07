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Yolcu otobüsü yol ortasında alev topuna döndü

İstanbul Ümraniye'de, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan yolcu otobüsü alev alev yandı.

Kaynak: DHA
Yolcu otobüsü yol ortasında alev topuna döndü - Resim: 1
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Yolcu otobüsü yol ortasında alev topuna döndü - Resim: 2

Yangın, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Dudullu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. 

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Yolcu otobüsü yol ortasında alev topuna döndü - Resim: 3

Yangını fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. 

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Yolcu otobüsü yol ortasında alev topuna döndü - Resim: 4

Bu sırada alevler yolcu otobüsünü sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

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