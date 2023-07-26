Yunanistan'da felaketin boyutu uydu görüntüleriyle gözler önüne serildi
Yunanistan'da günlerdir süren orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. ABD'li uydu şirketi Maxar, felaketin boyutunu gösteren görüntüleri paylaştı. Fotoğraflarda sahil kasabası Kiotari'nin neredeyse haritadan silindiği ve Rodos'ta büyük bir alanın küle döndüğü görüldü.
ABD’li uydu şirketi Mxar Technologies, Yunan adalarındaki yangınların uydu görüntülerini paylaştı.
Yunanistan'ın Rodos adasını gösteren bir uydu görüntüsü, 2 Ocak 2022.
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Rodos'ta adanın ortasından güneydeki Kiotari kasabasına kadar uzanan büyük bir alanın kül olduğu görüldü.
Rodos orman yangınlarının genel görünümü, 23 Temmuz 2023.
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Yunanistan’ın Rodos ve Korfu adalarında en ez 40 bin kişi günlerdir devam eden orman yangınları nedeniyle tahliye edildi.
Yangından önce Kiotari, Google Images 2019.
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Polis, Rodos’tan yaklaşık 16 bin kişinin karadan taşındığını ve 3 bin kişinin de deniz yoluyla tahliye edildiğini söyledi.
Yangından sonra Kiotari, 23 Temmuz 2023.
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