Yurdun dört bir yanında 23 Nisan coşkusu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu kutlamaların yapılamaması nedeniyle bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda meydanlar ve caddeler boş kaldı.



Yurdun dört bir yanında sadece resmi törenler yapılırken işyerleri ve evlerin camları, balkonları Türk bayrakları ile donatıldı.