Yurdun dört bir yanında 23 Nisan coşkusu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlanıyor. İşte yurdun dört bir yanından görüntüler...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu kutlamaların yapılamaması nedeniyle bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda meydanlar ve caddeler boş kaldı.
Yurdun dört bir yanında sadece resmi törenler yapılırken işyerleri ve evlerin camları, balkonları Türk bayrakları ile donatıldı.
İSTANBUL
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çocuklarıyla günlerini "Hayat Eve Sığar" diyerek evlerinde geçiren aileler, kendi imkanlarıyla ve evde bulunan kırtasiye malzemeleriyle çocukları için 23 Nisan süslemeleri yaptılar.