  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Temmuz 2020 08:56

Yurt genelinde radarla hız denetimi: 43 bin sürücüye ceza

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri, yurt genelinde radarla hız denetimi yaptı. Denetlenen 73 bin 801 sürücüden 43 bin 534'ünün hız ihlali yaptığı belirlendi.

Yurt genelinde radarla hız denetimi: 43 bin sürücüye ceza

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 3-5 Temmuz arasında yurt genelinde 3 gün süreyle hız denetimleri yapıldı. 

1/ 4
Yurt genelinde radarla hız denetimi: 43 bin sürücüye ceza

73 bin 801 araç ve sürücü denetlendiği uygulamalarda, 43 bin 534 araç ve sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edildi. 

2/ 4
Yurt genelinde radarla hız denetimi: 43 bin sürücüye ceza

Hız ihlaliyle birlikte çeşitli trafik kurallarına uymadığı belirlenen 43 bin 534 kişi hakkında işlem yapıldı. 

3/ 4
Yurt genelinde radarla hız denetimi: 43 bin sürücüye ceza

Söz konusu denetimlerin sürekli olarak devam edeceği belirtildi.

4/ 4
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM