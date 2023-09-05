Yüzde 19'luk zam cepte! Memur ve emeklinin Ocak zammı hesaplandı

EĞER ENFLASYON YÜZDE 62'Yİ BULURSA

2023 yılı enflasyonu yüzde 58 olarak gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 31,92 olarak gerçekleşecek.

Bu da SSK ve Bağı-Kur emeklileri için enflasyon artışı anlamı taşıyacak.

Eğer 2023 yılı enflasyonu yüzde 62'yi bulursa, bu durumda da 6 aylık enflasyon yüzde 35,25 olacak.

Bu durumda memur ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 40'ları bulacak.