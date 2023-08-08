Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.... Son blok da yıkıldı

Yıkımın başarılı bir şekilde gerçekleştiğini dile getiren Hüseyin Yeter, “Burası Hatay Antakya Ekinci Mahallesi’nde bulunan Rönesans Rezidans. Burada bine yakın kişi hayatını kaybetti. Bizim operatörümüz kalan bloğun yıkımını yaptı. Önce makasla kolonları kesti daha sonra ekskavatör ile sallayıp binayı düşürdü. Başarılı bir yıkım oldu. Bu yıktığımız bloğun hasar almasının sebebi diğer bloğun üzerine devrilmesi. Biz de kalan bloğu başarılı bir şekilde yıktık. B bloğun beton kalitesi daha iyi. A blok ise kalıp çakma hatasından dolayı yıkılmış. Statik bir hata doğrusu, bunu gözlemledik” dedi.