Ayılar köye indi! Her gün bir eve dadanıyorlar
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle kış uykusuna yatamayan ayılar, köylülerin evlerine dadandı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle kış uykusuna yatamayan ayılar, köylülerin evlerine dadandı.
Doğu Karadeniz'de, Rize, Trabzon, Artvin, ve Giresun'da yapılan envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar; doğal yaşam alanlarında aç kalınca yayla, mezra ve köylere yöneliyor.