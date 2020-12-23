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  3. 23 Aralık 2020 13:30

Ayılar köye indi! Her gün bir eve dadanıyorlar

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle kış uykusuna yatamayan ayılar, köylülerin evlerine dadandı.

Ayılar köye indi! Her gün bir eve dadanıyorlar

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle kış uykusuna yatamayan ayılar, köylülerin evlerine dadandı.

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Ayılar köye indi! Her gün bir eve dadanıyorlar

Doğu Karadeniz'de, Rize, Trabzon, Artvin, ve Giresun'da yapılan envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar; doğal yaşam alanlarında aç kalınca yayla, mezra ve köylere yöneliyor.

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Ayılar köye indi! Her gün bir eve dadanıyorlar

Kapalı evlerin kapılarını kırarak içeride yiyecek arayan ayılar evleri talan ediyor.

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Ayılar köye indi! Her gün bir eve dadanıyorlar

Ev sahipleri ise karşılaştıkları manzara karşısında hem şaşkınlık hem de korku yaşıyor.

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