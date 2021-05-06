Bu da Türkiye'nin ''büyükbaş hayvan'' oteli
Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi iş birliğinde Mesudiye ilçesinde kurulan ‘Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi', hayvan sahiplerine büyük kolaylık sağlıyor.
İki yıl önce kurulan, 200 büyükbaş kapasiteli hayvan bakım oteli, hizmet verdiği günden bu yana hayvan sahiplerinin ilgi odağı oldu.
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Yaz aylarında kırsal mahallerde ve yaylalarda büyükbaşlarını besleyen ve kış ayı geldiğinde şehre inen, il dışında yaşayıp da hayvanlarını bırakacak yeri olmayan vatandaşlar, büyükbaşlarını bu otele bırakıyor.
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Belirli bir ücret karşılığında kış boyunca bakım otelinde beslenen ve sigortalanan büyükbaşlar, vatandaşlar tarafından istendiği zaman geri alınıyor.
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Aynı zamanda hayvan almak isteyen kişiler de buradan büyükbaş kiralayabiliyor.
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