Çiftleşme göçü başladı: Koskoca ada kırmızıya döndü
Avustralya'da bulunan Christmas Adası'nın toplu kırmızı yengeç göçü, dünyadaki en inanılmaz doğal süreçlerden biri. Bu yıl da gerçekleşen göç anı, kırmızıya dönen adada adeta bir görsel bir şölen oluşturdu.
Görüntüler Avustralya'ya bağlı Christmas Adası'ndan.
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Her yıl, kırmızı yengeçlerin milyonlarcası ormandan çıkar ve üremek için okyanusa doğru yol alır, yollar, akarsular, kayalar ve kumsallar arasında kaynaşır.
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Göç, yağışlı mevsimin ilk yağışıyla başlar. Bu genellikle Ekim veya Kasım aylarında olur, ancak bazen Aralık veya Ocak gibi geç olabilir.
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Adanın dört bir yanındaki kırmızı yengeçler aynı anda evlerini terk eder ve çiftleşmek ve yumurtlamak için okyanusa doğru yürümeye başlar. Erkek yengeçler göçe öncülük eder ve yol boyunca dişilere katılır.
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