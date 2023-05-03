Çöp konteynerini açan okul müdürü hayatını şokunu yaşadı
ABD'nin Batı Virginia eyaletinde bir okul bahçesindeki konteynerden aniden çıkan ayı, okul müdürünü korkuttu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay ABD’nin Batı Virginia eyaletindeki Nicholas ilçesinde bulunan Zela İlkokulu’nda meydana geldi. Okul müdürü James Marsh, okul bahçesindeki çöp konteynerinin kapağında bulunan kilidi açtı.
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Görüntülerde, kilidin açılmasıyla siyah bir ayının aniden konteynerden dışarıya atladığı görüldü. Ayıyla göz göze gelen Marsh, konteynerin yanından panikle koşarak uzaklaştı.
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Görüntülerde, ayının konteynerden çıktıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü.
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Marsh ve kapıyı açan meslektaşı ise yaşanan olayı gülerek karşıladı.
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