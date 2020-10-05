Dikenli yılan balığı Çanakkale'de ilk kez ağlara takıldı

Teknenin kaptanı Halilcan Çiftçi, “Güzelyalı açıklarında yaklaşık 50 metre derinlikte sardalya avı yaparken ağın içinden bu balık çıktı. Bu, yılan balığının farklı, kendini ısıran, saldırgan bir cinsiymiş. Biz de ilk kez görüyoruz ve şaşırdık. 25 kişilik tayfamız var. Herkes fotoğraf çekmek istedi. Ama korkanlar da oldu, şaşıranlar da. Yeni bir tür olduğu için satmak ya da denize atmak yerine incelenmesi için yetkililere haber verdik. Düşündüğümüz gibi de oldu. İncelemeye aldılar balığı" dedi.