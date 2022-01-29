Dikkuyruk ördeği, Burdur Gölü'nü terk etti

Bir dönem adı Burdur'la özdeşleşen dikkuyruk ördekleri, kışladıkları Burdur Gölü'nü terk etti. Önceki yıllarda binlercesinin gözlendiği Burdur Gölü'nde dikkuyruk ördeğine son dönemde rastlanmadı. Yaklaşık 22 yıldır bölgede araştırma ve koruma çalışmaları yürüten Uzman Biyolog ve Ornitolog (Kuş Bilimci) Lale Aktay Sözüer, gölde yapılan değerlendirmeler kapsamında kuş sayımı yaptıklarını aktardı. Burdur Gölü'nde 1967 yılından bu yana önce yabancı, sonra da Türk uzman ve araştırmacıların sayım çalışması yaptığına değinen Sözüer, son 22 yılda düzenli şekilde uzman ve kuş gözlemcileri tarafından inceleme yürütüldüğünü belirtti.