Dikkuyruk ördeği, Burdur Gölü'nü terk etti
Türkiye'nin yedinci büyük gölü olan ve 50 yılda yüzeyinde yüzde 46 azalma yaşanan Burdur Gölü'nde, 2 yıldır nesli tehlike altındaki türlerden dikkuyruk ördeğine rastlanmadı. Göl ve çevresinde araştırma yapan Kuş Bilimci Lale Aktay Sözüer, "7 yılda sadece 2019'da 18 birey mevcuttu" dedi.
Bir dönem adı Burdur'la özdeşleşen dikkuyruk ördekleri, kışladıkları Burdur Gölü'nü terk etti. Önceki yıllarda binlercesinin gözlendiği Burdur Gölü'nde dikkuyruk ördeğine son dönemde rastlanmadı. Yaklaşık 22 yıldır bölgede araştırma ve koruma çalışmaları yürüten Uzman Biyolog ve Ornitolog (Kuş Bilimci) Lale Aktay Sözüer, gölde yapılan değerlendirmeler kapsamında kuş sayımı yaptıklarını aktardı. Burdur Gölü'nde 1967 yılından bu yana önce yabancı, sonra da Türk uzman ve araştırmacıların sayım çalışması yaptığına değinen Sözüer, son 22 yılda düzenli şekilde uzman ve kuş gözlemcileri tarafından inceleme yürütüldüğünü belirtti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü bünyesinde envanter çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Sözüer, şunları söyledi:
"Burdur Gölü, Türkiye'de Ramsar Sözleşmesi'yle koruma alanı statüsü kazanmış ilk sulak alanlardan biri. Bu statüyü kazanmasındaki en önemli etkenlerden biri de dikkuyruk ördeği. Yakın zamana kadar Burdur Gölü, nesli tehlikedeki dikkuyruk ördeğinin en önemli kışlama alanlarından biriydi.